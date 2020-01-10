Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Китае

ШЭНЬЧЖЭН. КАЗИНФОРМ - В китайском Шэньчжэне продолжается международный теннисный турнир серии WTA. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал соревнований, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В матче против Кристины Плишковой из Чехии казахстанка одержала уверенную победу. Поединок закончился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Рыбакиной.

В финале казахстанка проведет матч против Екатерины Александровой из России.