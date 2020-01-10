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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Китае

10 Января 2020 21:30
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Китае

ШЭНЬЧЖЭН. КАЗИНФОРМ - В китайском Шэньчжэне продолжается международный теннисный турнир серии WTA. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал соревнований, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В матче против Кристины Плишковой из Чехии казахстанка одержала уверенную победу. Поединок закончился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Рыбакиной.

В финале казахстанка проведет матч против Екатерины Александровой из России.


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Ключевые слова: Спорт,
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