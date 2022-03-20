00:42, 20 Март 2022 | GMT +6
Казахстанская теннисистка дошла до полуфинала турнира ITF Junior в Марокко
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева дошла до полуфинала турнира ITF Junior в Марокко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Юная казахстанка хорошо выступила на турнире первой категории серии ITF Junior среди игроков до 18 лет.
Сначала 17-летняя уроженка Нур-Султана победила пятую сеянную кенийку Анжелу Окутуи - 5:7, 6:3, 6:3.
В 1/4 финала Сандугаш одолела вторую ракетку соревнования бельгийку Амели Ван Эмпи - 6:4, 5:7, 6:4.
В полуфинале казахстанка уступила третьей ракетке турнира британке Ране Стойбер - 1:6, 2:6.
Напомним, турнир ITF Junior - высший дивизион теннисных соревнований среди игроков, не достигших 18-летнего возраста.