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    00:42, 20 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка дошла до полуфинала турнира ITF Junior в Марокко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева дошла до полуфинала турнира ITF Junior в Марокко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Юная казахстанка хорошо выступила на турнире первой категории серии ITF Junior среди игроков до 18 лет.

    Сначала 17-летняя уроженка Нур-Султана победила пятую сеянную кенийку Анжелу Окутуи - 5:7, 6:3, 6:3.

    В 1/4 финала Сандугаш одолела вторую ракетку соревнования бельгийку Амели Ван Эмпи - 6:4, 5:7, 6:4.

    В полуфинале казахстанка уступила третьей ракетке турнира британке Ране Стойбер - 1:6, 2:6.

    Напомним, турнир ITF Junior - высший дивизион теннисных соревнований среди игроков, не достигших 18-летнего возраста.

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