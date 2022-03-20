Казахстанская теннисистка дошла до полуфинала турнира ITF Junior в Марокко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева дошла до полуфинала турнира ITF Junior в Марокко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Юная казахстанка хорошо выступила на турнире первой категории серии ITF Junior среди игроков до 18 лет.

Сначала 17-летняя уроженка Нур-Султана победила пятую сеянную кенийку Анжелу Окутуи - 5:7, 6:3, 6:3.

В 1/4 финала Сандугаш одолела вторую ракетку соревнования бельгийку Амели Ван Эмпи - 6:4, 5:7, 6:4.

В полуфинале казахстанка уступила третьей ракетке турнира британке Ране Стойбер - 1:6, 2:6.

Напомним, турнир ITF Junior - высший дивизион теннисных соревнований среди игроков, не достигших 18-летнего возраста.