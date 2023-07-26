Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Гамбурге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла четвертьфинальный матч на турнире WTA в Гамбурге в парном разряде и обыграла соперниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Анна Данилина в паре с российской теннисисткой Александрой Пановой одержала победу над австрийским дуэтом Мелани Клаффнер - Синья Краус в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:3. Встреча продлилась всего 54 минуты.

27-летняя теннисистка из Казахстана на данный момент располагается на 25-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что сейчас является лучшим результатом среди отечественных теннисисток.