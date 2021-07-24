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Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал парного разряда турнира в Польше

24 Июля 2021 08:48
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал парного разряда турнира в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с белоруской Лидией Морозовой вышла в финал парного разряда турнира серии WTA 250 BNP Paribas Poland Open в Гдыне (Польша), передает коррепондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, Данилина и Морозова в двух сетах одолели японку Мие Като и чешку Ренату Ворачову — 6:4, 7:6 (7:1). За 1 час и 32 минуты игрового времени Анна и Лидия два раза подали навылет, сделали пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк–пойнта.

В субботу Данилина поборется за первый в карьере значимый трофей в матче против победительниц второго полуфинала между четвёртым (Катерина Бондаренко (Украина)/Катажина Питер (Польша) и вторым (Оксана Калашникова и Екатерина Горгодзе из Грузии) дуэтами соревнований.

Тем временем, Дмитрий Попко не смог выйти в полуфинал «Челленджера» в Тампере (Финляндия). Казахстанский теннисист в четвертьфинале проиграл Ботику Ван де Зандшульпу из Нидерландов со счетом 4:6, 6:7 (0:7).


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Автор:

Серик Сабеков

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