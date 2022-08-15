Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанская теннисистка Анна Данилина выиграла шестой титул в 2022 году
15 Августа 2022 09:25

Казахстанская теннисистка Анна Данилина выиграла шестой титул в 2022 году

ЛАНДИСВИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина с Софи Чанг из США выиграла хардовый турнир в парном разряде серии ITF W100 в Пенсильвании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Данилина и Чанг были посеяны под первым номером и уверенно дошли до финала, в котором им противостояли Хан-На Ли/Джан-Су Йонг из Южной Кореи. Матч завершился в трёх сетах - 2:6, 7:6 (7:4), 11:9.

Титул в США стал для Данилиной уже 26-м в парном разряде в её карьере под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). Также на счету у казахстанки три трофея в WTA-туре: один в 2021 (Poland WTA250) и два в 2022 году (Sydney WTA500, Warsaw WTA250) .


Фото: ktf.kz



Новости по теме
Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в США
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Читайте также
Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в США
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности
Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК
Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
Баскетбольный клуб «Астана» объявил о подписании американского игрока
Акмолинских спортсменов наградили в честь Дня спорта в Кокшетау
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив