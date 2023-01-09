Казахстанская теннисистка Анна Данилина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA

9 Января 2023, 11:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Анна Данилина вошла в десятку сильнейших в мире представительниц парного разряда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В обновленной версии рейтинга «даблов» Женской теннисной ассоциации (WTA) Данилина поднялась с 11-го на десятое место. Этот показатель является для спортсменки личным рекордом. Отметим, что за свою карьеру Данилина трижды выигрывала титулы WTA в парном разряде. В 2022 году Анна в тандеме с бразильянкой Беатрис Аддад Майей дошла до финала парного турнира Australian Open.

Лидерами табеля о рангах WTA в парах являются Катерина Синякова (Чехия), Вероника Кудерметова (Россия) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина ухудшила положение в рейтинге WTA.

Фото: ktf.kz