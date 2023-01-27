Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанская теннисистка Альбина Какенова сыграла в финале юниорского турнира в Австралии

27 Января 2023, 17:53
Казахстанская теннисистка Альбина Какенова сыграла в финале юниорского турнира в Австралии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На кортах «Мельбурн Парка» завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. 14-летняя казахстанка Альбина Какенова в финале в напряженной борьбе уступила представительнице Японии Хикари Ямоммото со счетом 7:6, 4:6, 2:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Конечно, очень обидно проигрывать в решающем матче, потому что столько сил отдаешь, чтобы попасть в финал. Я очень, очень рада, что мне удалось начать год хорошо. Первый финал – тем более на таком престижном турнире. Это была отличная неделя и хороший турнир. Могу извлечь из него только позитив», - отметила Какенова.

Альбина является воспитанницей школы тенниса Астаны, тренируется под руководством Марата Шарипова в теннисном центре «Даулет». В прошлом году казахстанка закончила сезон на первом месте Азиатского рейтинга среди игроков до 14 лет, выиграв в общей сложности четыре турнира серии ATF (Asian Tennis Federation) Juniors.

Ранее сообщалось, что Альбина Какенова пробилась в финал юниорского турнира Australian Open.

Фото: ktf.kz
Новости по теме
На турнире в Индии казахстанские теннисистки вышли в полуфинал
Паралыжник из РК Ербол Хамитов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира в Швеции
Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
Теги:
Читайте также
Паралыжник из РК Ербол Хамитов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира в Швеции
На турнире в Индии казахстанские теннисистки вышли в полуфинал
Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
«Барыс» проведет домашний матч КХЛ против «Трактора»
Елену Рыбакину назвали «королевой эйсов» на Australian Open
Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях пройдет в Астане
Финал Australian Open-2023 с Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко состоится 28 января
Определилась соперница Елены Рыбакиной в финале Australian Open-2023
Новости партнеров
Популярное
1 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
2 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
4 Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра
5 В TikTok набирает популярность дипфейк Президента Касым-Жомарта Токаева

Лента новостей