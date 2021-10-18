Казахстанская таеквондистка завоевала «золото» турнира в Черногории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская таеквондистка Джансель Дениз завоевала золотую медаль международного турнира «Montenegro Podgorica Open 2021», который проходил в столице Черногории Подгорице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В соревновании класса G-1 приняли участие свыше 200 участников из разных стран мира.

В финале весовой категории до 73 кг Дениз встретилась со спортсменкой из Турции. В дополнительном раунде казахстанка завоевала «золотое очко», счет 2:0.