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    14:48, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанская таеквондистка завоевала «золото» турнира в Черногории

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская таеквондистка Джансель Дениз завоевала золотую медаль международного турнира «Montenegro Podgorica Open 2021», который проходил в столице Черногории Подгорице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В соревновании класса G-1 приняли участие свыше 200 участников из разных стран мира.

    В финале весовой категории до 73 кг Дениз встретилась со спортсменкой из Турции. В дополнительном раунде казахстанка завоевала «золотое очко», счет 2:0.

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