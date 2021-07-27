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Казахстанская таэквондистка стартовала с победы на Олимпиаде в Токио
27 Июля 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде в Токио стартовали соревнования по таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Жансель Дениз, представляющая Казахстан в весовой категории свыше 67 кг, в первом круге проводила поединок против соперницы из Узбекистана.
Встреча завершилась со счётом 10:9 в пользу казахстанской таеквондистки.
Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде-2020 в Токио. Сегодня Казахстан выступит в шести видах спорта.
Отметим, что сегодня в борьбу также вступит другой казахстанский тхэквондист Руслан Жапаров, его первым оппонентом станет немец Александер Бахманн.
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