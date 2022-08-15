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Казахстанская таеквондистка Рита Бакишева вошла в число призеров Israel Open
15 Августа 2022 17:24

Казахстанская таеквондистка Рита Бакишева вошла в число призеров Israel Open

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В городе Тель-Авив (Израиль) проходит международный турнир по таеквондо Israel Open. Казахстанская спортсменка Рита Бакишева стала обладательницей бронзовой медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Она стала третьей в весовой категории до 46 килограммов.

В соревнованиях, где разыгрываются очки мирового рейтинга, принимают участие 227 спортсменов из 30 стран.

В турнире среди отечественных таеквондистов участвовала только Бакишева.


Фото: kaztkd.kz

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