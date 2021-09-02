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Казахстанская спортсменка заслужила отдельное уважение на Паралимпиаде в Токио
2 Сентября 2021 22:04
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НУР--СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Национальный Паралимпийский Комитет РК выразил отдельное уважение казахстанской спортсменке Зульфие Габидуллиной, выступающей на Паралимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ».
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«Зульфия Габидуллина завершила дистанцию 50 метров вольным стилем на 8-й позиции. Героический выход в финал. Отдельное уважение нашей легендарной чемпионке!» — говорится в посте Национального Паралимпийского комитета РК в Instagram.
Напомним, что на проходящей Паралимпиаде Казахстан имеет в своем активе пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (ААнуар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали). Игры продлятся до 5 сентября.
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