Казахстанская спортсменка вошла в ТОП-10 на чемпионате мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Херенвене (Нидерланды) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. Казахстанская спортсменка Екатерина Айдова смогла войти в десятку лучших на чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанские спортсмены выступили на дистанции 1000 метров. Екатерина Айдова смогла войти в десятку лучших, заняв как раз десятое место. Первой на финише была американка Бриттани Боуи. Второе место осталось за Жуттой Лиирдам (Нидерланды). Россиянка Елизавета Голубева стала третьей.

В мужских соревнованиях не было равных Каю Вербиижу (Нидерланды). Павел Кулижников из России финишировал вторым. А замкнул тройку лучших Лорен Дюбрил (Канада).

Казахстанцы Артур Галиев, Роман Креч и Демьян Гаврилов стали 19-м, 22-м и 23-м соответственно.