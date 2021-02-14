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    17:19, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанская спортсменка вошла в ТОП-10 на чемпионате мира по конькобежному спорту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Херенвене (Нидерланды) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. Казахстанская спортсменка Екатерина Айдова смогла войти в десятку лучших на чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанские спортсмены выступили на дистанции 1000 метров. Екатерина Айдова смогла войти в десятку лучших, заняв как раз десятое место. Первой на финише была американка Бриттани Боуи. Второе место осталось за Жуттой Лиирдам (Нидерланды). Россиянка Елизавета Голубева стала третьей.

    В мужских соревнованиях не было равных Каю Вербиижу (Нидерланды). Павел Кулижников из России финишировал вторым. А замкнул тройку лучших Лорен Дюбрил (Канада).

    Казахстанцы Артур Галиев, Роман Креч и Демьян Гаврилов стали 19-м, 22-м и 23-м соответственно.


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