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Казахстанская спортсменка пробилась в финал юниорского ЧМ по вольной борьбе
19 Августа 2021 19:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Нилуфар Раимова выступит в финале Первенства мира среди юниоров по спортивной борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Состав финальных пар:
До 53 кг Эмма Мальмгрем (Швеция) — Михаэла Самоил (Молдова)
До 57 кг Нилуфар Раимова (Казахстан) — Аврора Руссо (Италия)
До 62 кг Алина Касабиева (Россия) — Деви Санжу (Индия)
До 65 кг Ирина Рингач (Молдова) — Бхатери Бхатери (Индия)
До 72 кг Кеннеди Блэйдс (США) — Лили Шнайдер (Германия)
В квалификационном турнире до 57 кг казахстанка выступала против россиянки Анастасии Козловой (Россия).
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