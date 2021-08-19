Казахстанская спортсменка пробилась в финал юниорского ЧМ по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Нилуфар Раимова выступит в финале Первенства мира среди юниоров по спортивной борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав финальных пар:

До 53 кг Эмма Мальмгрем (Швеция) — Михаэла Самоил (Молдова)

До 57 кг Нилуфар Раимова (Казахстан) — Аврора Руссо (Италия)

До 62 кг Алина Касабиева (Россия) — Деви Санжу (Индия)

До 65 кг Ирина Рингач (Молдова) — Бхатери Бхатери (Индия)

До 72 кг Кеннеди Блэйдс (США) — Лили Шнайдер (Германия)

В квалификационном турнире до 57 кг казахстанка выступала против россиянки Анастасии Козловой (Россия).



