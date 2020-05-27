Казахстанская система образования слабо реагирует на потребности реальной экономики – Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская система образования слабо реагирует на потребности реальной экономики, что препятствует эффективному использованию человеческого капитала, считает директор КИСИ при Президенте РК, член-корреспондент НАН РК Зарема Шаукенова. Об этом передает МИА «Казинформ».

« Глава государства постоянно уделяет особое внимание вопросам развития человеческого капитала. Подчеркивая при этом, что это главное условие обеспечения конкурентоспособности страны. И сегодня на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах развития человеческого капитала в Казахстане. Повестка третьего заседания НСОД была посвящена вопросам образования и здравоохранения.

В Казахстане, как известно, реализуется Стратегический план развития страны до 2025 года, в основу которого заложена новая модель экономического роста, базирующаяся на стимулировании экспортоориентированного производства. Развитие нового человеческого капитала является одной из семи важнейших системных реформ данного плана, которые будут осуществляться в экономике и социальной жизни страны. Применительно к нашей стране Индекс человеческого развития (ИЧР) по данным за 2019 год – Россия в нем находится на 49-м месте, Беларусь на 53-м, а Казахстан на 58-м. Это показатели стран, входящих в группу государств с очень высоким уровнем человеческого развития. Наша страна балансирует на грани этой группы с показателем 0,800, занимая в ней последнее место. В этом индексе четыре основных компонента, по которым оценивается государство. Два из них относятся к образованию. И как видим у Казахстана сильные позиции по образованию в ИЧР. На оценку большое влияние оказывает продолжительность обучения, ожидаемый срок которого в стране составляет 15,1 года. У нас достаточно высокий уровень школьного обучения и его длительность – 11,8 года. Благодаря этим показателям мы и находимся в группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития», - сказала Зарема Шаукенова.

По ее словам, у Казахстана неплохие позиции по квалифицированной рабочей силе. Это 75 процентов. По этому показателю мы находимся в первой трети стран, относящихся к высокоразвитым.

«Однако, несмотря на высокие позиции Казахстана в международных рейтингах, анализ отечественных экспертов в сфере образования выявляет проблемные вопросы и «болевые точки». Например, только 30-35 процентов выпускников казахстанских вузов трудоустраиваются по специальности. Свыше 70 процентов рассматривают высшее образование как средство получения диплома, а не путь к повышению навыков и квалификации. Наша система образования слабо реагирует на потребности реальной экономики, что препятствует эффективному использованию человеческого капитала. Тогда как от его качества и его соответствия современным требованиям в значительной степени зависит реальная модернизация экономики страны», - отметила эксперт.

Одной из самых важных проблем, которую необходимо решать уже в ближайшее время, является проблема преодоления морального износа человеческого капитала, считает З.Шаукенова.

«В условиях смены технологического уклада моральное устаревание имеющихся знаний и навыков будет ускоряться. Преодоление наметившегося и уже дающего свои плоды дисбаланса между запросом рынка труда и системой подготовки кадров требует перестройки всей системы профессиональной подготовки и смены отношения к статусу того или иного уровня образования.

Сегодня Казахстан серьезно отстает от развитых стран по международной оценке уровня знаний учащихся. Об этом сегодня в своем выступлении на заседании НСОД сказал Глава государства, назвав главные причины – недостаточность выделяемых средств, отсутствие системности и продуманности реформ в этой исключительно важной сфере. Президент призвал к трезвой, реалистичной оценке ситуации. Надо не драматизировать, а принимать конкретные меры. В их числе Главой государства были озвучены предложения, чтобы задача по инфраструктурному развитию решалось не только за счет государства, но и с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП). Необходимо проработать вопрос повышение финансовой привлекательности, инвестиций в образовательную инфраструктуру. Также на заседании НСОД Президент предложил поднять стипендии студентам, обучающимся на педагогические специальности поэтапно повышая требования для поступления. Если мы не будем заниматься системными мерами в сфере образования, то, как отметил Глава государства с учетом нашей положительной демографической динамики, мы всегда будем только в роли догоняющих», - резюмировала директор КИСИ.

Напомним, в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Президент в своем выступлении говорил о сокращении разрыва между городскими и сельскими школами, о специальной медали для педагогов в Казахстане.

В Казахстане также в три раза увеличили финансирование образовательных грантов.



