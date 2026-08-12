KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстанская система халяль-сертификации получила признание в Катаре

    КазСтандарт получил официальное признание в Катаре. Предприятие включили в реестр уполномоченных органов по сертификации халяль, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии.

    Казахстанская система халяль-сертификации получила признание в Катаре
    Фото: КазСтандарт

    Это расширяет возможности казахстанских производителей для выхода на катарский рынок.

    Информация опубликована в Global Partners System Министерства общественного здравоохранения Катара. КазСтандарт вошел в официальный перечень Authorized List of Halal Bodies.

    Включение в реестр подтверждает компетентность КазСтандарта в сфере халяль-сертификации.

    — Теперь отечественные производители пищевой продукции могут проходить сертификацию в Казахстане с учетом требований, признаваемых в Катаре, — отметили в организации.

    КазСтандарт проводит сертификацию халяль-продукции в соответствии с международными требованиями и продолжает расширять географию признания национальной системы сертификации.

    Сегодня КазСтандарт имеет аккредитацию в ОАЭ, Королевстве Саудовская Аравия и Катаре. Это создает дополнительные возможности для продвижения продукции казахстанских производителей на зарубежные рынки.

     

    Сделано в Казахстане Халал Казахстан Катар
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор