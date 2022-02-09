Казахстанская шорт-трекистка упала и не вышла в 1/4 Олимпиады в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Пекине продолжаются соревнования у шорт-трекистов. Женскую сборную Казахстана в квалификационном забеге на дистанции 1000 метров представляла Ольга Тихонова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Также в одном забеге с ней выступали итальянка Арианна Фонтана, россиянка Софья Просвирнова и японка Сумире Кикучи. В итоге Тихонова заняла третье место, но отставание было слишком большим - из-за падения по ходу дистанции после столкновения с Просвирновой.

Сегодня полуфинальный забег у мужчин на дистанции 1500 метров проведет Адиль Галиахметов — в четвертьфинале он стал вторым в своем забеге. Также в этом забеге выступил Денис Никиша, однако он был дисквалифицирован. Полуфинал начнется в 18:29 по времени Нур-Султана.

