Казахстанская школьница стала второй на чемпионате Европы по таэквондо
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская школьница Снежана Даниленко стала серебряным призером чемпионата Европы по таэквондо ИТФ. Соревнования проходили в Греции, на острове Крит в городе Ираклионе. В чемпионате приняли участие более тысячи спортсменов из 25 государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство образования и науки РК.
13-летняя школьница из города Шардара Туркестанской области Снежана Даниленко заняла второе место в весовой категории до 40 кг.
«Я занимаюсь таэквондо с семи лет. Мне очень нравится этот вид спорта, он развивает силу, выносливость, смелость и упорство в достижении поставленных целей. Перед соревнованиями я всегда настраиваюсь на победу, и у меня это получается. В этом меня поддерживают мои родители, мои школьные учителя и мой тренер. В будущем я хочу достичь еще лучших результатов и стать чемпионкой мира», – рассказала Снежана Даниленко.
Отметим, что это не первая победа юной спортсменки. Ранее она завоевывала призовые места на международных соревнованиях в России, Кыргызстане и Узбекистане. В прошлом году Снежана заняла первое место в чемпионате Азии. В ее спортивной копилке уже 63 медали. Также юная таэквондистка является обладателем Кубка «Спортсмен года».
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