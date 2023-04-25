АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Именитая казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вышла замуж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жансая в своем Instagram разместила фотографии с бракосочетания. На них она запечатлена с молодым человеком и подписала: «Навсегда твоя, навсегда мой».

Друзья и близкие, а также поклонники спортсменки публикуют поздравления на странице Жансаи.

Казахстанская федерация шахмат также поздравила спортсменку с этим знаменательным событием.

«Сегодня гордость отечественного шахматного мира - гроссмейстер Жансая Абудмалик вышла замуж. Желаем молодой семье счастья и благополучия!», - говорится в комментарии федерации.

Как стало известно, избранником шахматистки является председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» 34-летний Нурахмет Нуриев.