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Казахстанская сфера занятости нуждается в реформах – депутат

5 Декабря 2022, 13:40
Казахстанская сфера занятости нуждается в реформах – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова заявила о необходимости проведения реформ в сфере занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важную роль в решении вопросов снижения уровня бедности играют вопросы занятости населения. Например, нормы Кодекса дублируют арсенал имеющихся в этом направлении механизмов. Разработанный механизм в виде реализации инфраструктурных проектов, обеспечивающих временную занятость безработных граждан в период кризиса 2007-2008 годов, действует уже почти 15 лет. Миллионы направлены на обучение основам предпринимательства», - сказала Джамиля Нурманбетова на правчасе во время обсуждения проекта Социального кодекса.

Вместе с тем, по ее словам, несмотря на стабильный уровень безработицы в 4,9%, для казахстанского рынка труда характерны проблемы самозанятых, самозанятых непродуктивных/продуктивных, наличие скрытой безработицы, а также теневой занятости.

«Отсутствие четкой методики определения фактической численности безработных порождает недоверие населения к государственным органам. Считаем, что сфера занятости нуждается в реформах, направленных на повышение уровня жизни и качества человеческого потенциала. При этом решающую роль должны играть акимы, а министерство – следовать стратегическим глобальным процессам. Для этого работа акимов должна быть направлена на создание качественных рабочих мест, а не временных, как в современных условиях. Мы также считаем, что для начинающих бизнесменов и стартапов нужен специализированный маркетплейстер. Во всем мире быстро развивается рынок онлайн-продаж. На Интернет-сайтах компетенции, связанные с выполнением различных задач, можно назвать профессиями будущего. Поэтому при подготовке кадров мы должны уделять особое внимание новым специальностям», - отметила депутат.

В качестве примера Джамиля Нурманбетова привела Китай, где, по ее словам, смогли привлечь лучших предпринимателей страны для решения проблем бедности и безработицы.

«И они добились невероятного прогресса в этом направлении. Мы также должны принимать и применять те же лучшие практики в мире в процессе работы», - считает депутат.


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