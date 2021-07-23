Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены прошлись на параде делегаций во время открытия Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанская сборная прошлась в 18:08 по времени Нур-Султана во время торжественной церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр.
В параде принимают участие 40 казахстанских спортсменов и пять тренеров, среди них есть и официальные лица. Флаг нашей страны подняли легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и боксер Камшыбек Кункабаев.
Сборные стран выходят согласно японскому алфавиту. Традиционно первой вышла делегация спортсменов Греции, а последними выходят атлеты принимающей стороны - Японии.
Открытие Олимпийских игр проходит при пустых трибунах. На стадион допустили только ограниченное количество гостей, среди них в церемонии принимает участие император Японии Нарухито. На стадионе присутствует и Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Во время торжественной церемонии поднялся флаг Японии при звучании гимна страны.
Стоит отметить, что во время открытия организаторы не забыли и осветить событие на фоне пандемии коронавирусной инфекции, почтив память жертв COVID-19 во всем мире.
Также японской стороной были организованы театрализованные представления, представляющие национальные особенности страны.
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар». В период с 23 июля по 8 августа отечественные каналы будут транслировать игры в прямом эфире.
Казахстанские спортсмены завоевали 97 олимпийских лицензий в 27 видах спорта. Накануне в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников. Также стало известно с кем будут бороться за олимпийские медали казахстанские таеквондисты и дзюдоисты.
Стоит отметить, что спортсмены, тренерский состав, персонал на ежедневной основе проходят тест на коронавирусную инфекцию. Обязательными условиями остаются ношение масок, строгое соблюдение карантина и санитарного режима.
- Братья Кулик из Костаная покорили Эльбрус
- Олимпиаде в Токио: кто из казахстанских спортсменов выступит 24 июля
- Подведены итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 23 июля
- Токио-2020: началась церемония открытия Олимпийских игр
- Казахстанцы увидят трансляцию Олимпийских игр в прямом эфире
- Как менялась форма сборной Казахстана на летних Олимпийских играх
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана