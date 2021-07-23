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Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр

23 Июля 2021 18:18
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Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены прошлись на параде делегаций во время открытия Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Казахстанская сборная прошлась в 18:08 по времени Нур-Султана во время торжественной церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр.

В параде принимают участие 40 казахстанских спортсменов и пять тренеров, среди них есть и официальные лица. Флаг нашей страны подняли легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и боксер Камшыбек Кункабаев.

Сборные стран выходят согласно японскому алфавиту. Традиционно первой вышла делегация спортсменов Греции, а последними выходят атлеты принимающей стороны - Японии.

Открытие Олимпийских игр проходит при пустых трибунах. На стадион допустили только ограниченное количество гостей, среди них в церемонии принимает участие император Японии Нарухито. На стадионе присутствует и Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Во время торжественной церемонии поднялся флаг Японии при звучании гимна страны.

Стоит отметить, что во время открытия организаторы не забыли и осветить событие на фоне пандемии коронавирусной инфекции, почтив память жертв COVID-19 во всем мире.

Также японской стороной были организованы театрализованные представления, представляющие национальные особенности страны.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар». В период с 23 июля по 8 августа отечественные каналы будут транслировать игры в прямом эфире.

Казахстанские спортсмены завоевали 97 олимпийских лицензий в 27 видах спорта. Накануне в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников. Также стало известно с кем будут бороться за олимпийские медали казахстанские таеквондисты и дзюдоисты.

Стоит отметить, что спортсмены, тренерский состав, персонал на ежедневной основе проходят тест на коронавирусную инфекцию. Обязательными условиями остаются ношение масок, строгое соблюдение карантина и санитарного режима.


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Патриотизм  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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