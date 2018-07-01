Казахстанская сборная по боксу рассчитывает на 2 «золота» в Джакарте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о ходе подготовки к Азиатским играм, которые пройдут 18 августа - 2 сентября в столице Индонезии - Джакарте.

- Мырзагали Куланулы, до XVIII Азиатских игр осталось меньше месяца. Как идет подготовка к главным соревнованиям года?

- Подготовка идет очень хорошо. В начале июля мы начали учебно-тренировочные сборы в Алматы, в предгорьях Алатау. Сегодня я отправляю парней на неделю отдыха по домам. Дело в том, что после долгих тренировок все начинают скучать по семьям, по домашней пище. Поэтому решили дать спортсменам отдохнуть.

- Расскажите, как прошли сборы в Алматы.

- В Алматы мы провели общефизическую подготовку. Думаю, что парни набрались сил на свежем воздухе. Они поднимались до 3 200 метров в горы, бегали каждый день, тренировались с камнями. Не забывали и боксировать, часто проводили спарринги. Вместе с нами провела тренировки и молодежная сборная по боксу. Они готовятся к первенству мира. Члены сборной относились к ним, как старшие браться, вместе тренировались. Мы оказали поддержку нашей надежде на будущее - молодым боксерам.





- Когда и где пройдут последние тренировки перед Азиадой?

- Наши последние учебно-тренировочные сборы будут посвящены специальной тактико-технической подготовке. Мы проведем их в Астане. Спортсмены, которые сейчас на отдыхе, 4 августа соберутся на тренировочной базе в столице. Там мы будем готовиться до 16 августа, и вечером в тот же день улетим в Джакарту. Мы примем участие в церемонии открытия соревнований. Как Вы знаете, член нашей сборной Абильхан Аманкул понесет на открытии Азиады флаг Казахстана.





- Сколько медалей Вы рассчитываете взять на Азиаде?

- В этом году на Азиаде среди мужчин будет разыгран комплект лишь из семи медалей. Международная ассоциация любительского бокса исключила из программы Азиады весовые категории до 81, 91 и свыше 91 килограмма. А у нас в этих весовых категориях все три боксера были претендентами на главный приз. Но и семеро спортсменов, которых мы повезем на Азиаду - звезды в своих весовых категориях. Поэтому мы надеемся завоевать, самое меньшее, два «золота».







- Расскажите вкратце о боксерах, которые поедут на Азиаду.

- Не буду подробно говорить о достижениях и особенностях каждого боксера. Потому что они - известные спортсмены, многократно защищавшие честь нашей страны на различных турнирах. Перечислю только имена, чтобы напомнить вашим читателям. В весовой категории до 49 килограммов - Темиртас Жусупов, до 52 килограммов - Азат Махметов, до 56 килограммов - Кайрат Ералиев, до 60 килограммов - Саматали Тольтаев, до 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов, до 69 килограммов - Асланбек Шымбергенов, а также в самой тяжелой весовой категории нынешней Азиады, то есть, до 75 килограммов - Абильхан Аманкул.

- Спасибо за беседу!















Автор: Кунсултан Отарбай