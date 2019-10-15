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Казахстанская разработка – в столице могут ввести биометрический формат оплаты проезда в автобусах

15 Октября 2019 14:43
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Казахстанская разработка – в столице могут ввести биометрический формат оплаты проезда в автобусах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учредитель ТОО «IPay» Алмас Айменов рассказал о разработанной компанией новинке – возможности оплаты проезда в общественном транспорте при помощи биометрической системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это оплата при помощи биометрии - фотографии лица. Мы создали бот в Telegram, где вы можете зарегистрировать свой ИИН, сделать селфи, добавить свою автобусную карточку и попасть в систему. Далее даете разрешение на использование ваших данных. После, не имея при себе телефона или карты оплаты, можете заходить в автобус и приобретать билет», - сказал Алмас Айменов на конференции «Общественный транспорт: Реформы и пути развития».

Он также рассказал и о системе безопасности, которой оснащен такой формат оплаты.

«Мы подняли критерии в плане безопасности. Наша система до 95 процентов распознает в точности, если система распознавания будет ниже 80 процентов, то человека еще раз попросят посмотреть в камеру», - отметил спикер.

«Изначально система придумана не для того, чтобы поймать человека, который не оплатил проезд, а для удобства пользования пассажиров. Пассажир, который действительно захочет использовать эту систему, будет целенаправленно смотреть в камеру и брать билет», - добавил А. Айменов.

При таком формате оплаты, фотография пассажира будет высвечиваться у водителя на специальном мониторе. При этом, он подчеркнул, что разработка полностью является казахстанской.

«Возможно, есть похожие системы. Но наша имеет еще и возможность оплаты. Она с нуля разработана в Казахстане - полностью наша», - заявил он, отметив, что компания собирается запустить такой формат уже в ближайшие дни в тестовом режиме.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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