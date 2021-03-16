Казахстанская «Ракета» объявил дату и место проведения следующего боя
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступающий во втором полулегком весе казахстанский боксер Ержан Залилов (11-3-2, 5 КО) определился с датой возвращения на ринг, сообщает Sports.kz.
Как анонсировал спортсмен в своем Instagram, его очередной поединок состоится 17 апреля в Екатеринбурге (Россия).
«Друзья! Хорошие новости! Следующий бой я проведу 17 апреля в г. Екатеринбург. Боксерский вечер от RCC Boxing, который пройдёт в «Академии Единобрств РМК». Соперника узнаете позже», — написал «Ракета», опубликовав несколько фотографий с тренировок.
Напомним, свой предыдущий бой Ержан также провел в Екатеринбурге. 23 января он сразился против местного спортсмена, бронзового призера Олимпийских игр-2016 Владимира Никитина (4-1-1) — итогом восьмираундового противостояния стала ничья.
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