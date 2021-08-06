Казахстанская пятиборка заняла 13-е место на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Елена Потапенко выступила в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На заключительном этапе в дисциплине «лазер-ран» Потапенко показала 21-й результат, набрав 528 баллов. По итогам всех этапов Елена с 1322 баллами заняла 13-е место.

Золотую медаль в современном пятиборье у женщин выиграла британка Кейт Френч (1385 баллов), «серебро» досталось литовской спортсменке Лауре Асадаускайте (1370), а бронзовой призеркой стала венгерка Шаролта Ковач (1368).

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены на данный момент завоевали семь бронзовых медалей.



