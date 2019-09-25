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вчера 21:52
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Казахстанская продукция представлена на международной выставке «World Food Moscow 2019»
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Экспонентами национального стенда на 28-й международной выставке продуктов питания «World Food Moscow 2019» в Москве выступили 23 компании казахстанской пищевой промышленности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По словам начальника отдела по сотрудничеству с РФ НПП «Атамекен» Нурии Мустафиной, по итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 17,6 млрд долларов, что на 7,2% выше по сравнению с 2017 годом.
«В прошлом году на данной выставке были представлены 11 казахстанских производителей. Однако в этот раз мы существенно увеличили число участников и сегодня свои товары демонстрируют 23 лидирующие компании. В том числе это молочная, мясная продукция и крупы», рассказала Н.Мустафина.
Национальный стенд товаропроизводителей на выставке организован Министерством торговли и интеграции РК, Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен», Внешнеторговой палатой Казахстана, при поддержке Посольства и Торгового представительства РК в РФ.
28-я Международная выставка продуктов питания «WorldFood Moscow» проходит на площадке МВЦ «Крокус Экспо» с 24 по 27 сентября 2019 года. В ней принимают участие более 1500 поставщиков продуктов питания и напитков из 65 стран и 43 регионов России. Площадь выставки составляет порядка 50 тысяч кв. метров. Более 60% экспозиции занимают национальные павильоны, которые объединяют до 1000 зарубежных компаний.
Автор: Нарымбек Исмагулов
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