+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 23 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанская продукция представлена на международной выставке «World Food Moscow 2019»

25 Сентября 2019 12:03
Поделиться:
Казахстанская продукция представлена на международной выставке «World Food Moscow 2019»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Экспонентами национального стенда на 28-й международной выставке продуктов питания «World Food Moscow 2019» в Москве выступили 23 компании казахстанской пищевой промышленности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника отдела по сотрудничеству с РФ НПП «Атамекен» Нурии Мустафиной, по итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 17,6 млрд долларов, что на 7,2% выше по сравнению с 2017 годом.

«В прошлом году на данной выставке были представлены 11 казахстанских производителей. Однако в этот раз мы существенно увеличили число участников и сегодня свои товары демонстрируют 23 лидирующие компании. В том числе это молочная, мясная продукция и крупы», рассказала Н.Мустафина.

Национальный стенд товаропроизводителей на выставке организован Министерством торговли и интеграции РК, Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен», Внешнеторговой палатой Казахстана, при поддержке Посольства и Торгового представительства РК в РФ.

28-я Международная выставка продуктов питания «WorldFood Moscow» проходит на площадке МВЦ «Крокус Экспо» с 24 по 27 сентября 2019 года. В ней принимают участие более 1500 поставщиков продуктов питания и напитков из 65 стран и 43 регионов России. Площадь выставки составляет порядка 50 тысяч кв. метров. Более 60% экспозиции занимают национальные павильоны, которые объединяют до 1000 зарубежных компаний.

Автор: Нарымбек Исмагулов

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Россия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив