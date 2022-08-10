10 Августа 2022 13:04

Казахстанская продукция попадает в список «сомнительной» в странах-импортерах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводится работа по аналитическому обзору, выявлению и изучению проблем оснащения испытательной базы лабораторий современным оборудованием. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Алмат Орынгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Республики Казахстан на сегодняшний день аккредитовано около 900 испытательных лабораторий. Лаборатории при осуществлении работ по испытаниям руководствуются стандартами Республики Казахстан, межгосударственными стандартами и техническими регламентами РК, Таможенного союза и ЕАЭС», - сказал Алмат Орынгалиулы.

По его словам, на протяжении нескольких лет через средства массовой информации публиковалась информация о недопущении казахстанской продукции на территорию зарубежных стран.

«Это касалось зерновой продукции, рапсового масла, молочной продукции и другой. Причины во всех случаях были схожи и касались обнаружения при экспресс-испытаниях показателей, не заявленных в составе продукции. То есть результаты испытаний, проведенных в РК, не соответствовали результатам испытаний зарубежных лабораторий. Все это приводит к тому, что казахстанская продукция начинает ассоциироваться с некачественной продукцией и попадает в список сомнительной продукции в странах импорта. Растет недоверие к результатам испытаний казахстанских лабораторий. Теряется процесс признания результатов испытаний», - отметил Алмат Орынгалиулы.

По его словам, причин появления данной проблемы как минимум два. Первое - это элементарная разница в применяемых методах испытаний, установленных в стандартах стран участников импорта-экспорта. Второе - отличие применяемого испытательного оборудования.

На текущий момент состояние лабораторной базы выглядит следующим образом:

60% оборудования производства России;

30% оборудований старше 15 лет;

Есть оборудование 1960-70 годов производства.

«Таким образом, из 900 аккредитованных лабораторий, максимум только пару десятков лабораторий могут продемонстрировать преимущества по применению современного испытательного оборудования и ориентированность по проведению работ на уровне требований стран импортеров казахстанской продукции. К сожалению, это около 2-3% испытательных лабораторий от общего количества», - пояснил Алмат Орынгалиулы.



