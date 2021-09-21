Казахстанская продукция пользуется успехом на рынке Китая - Бюро Китайской международной импортной ЭКСПО

ПЕКИН-ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская продукция пользуется успехом на рынке Китая. Об этом в интервью МИА «Казинформ» заявил заместитель директора Бюро Китайской международной импортной выставки (CIIE) Сунь Чэнхай.

Сунь Чэнхай сообщил, что, на проходящей уже третий год подряд международной ЭКСПО импортных товаров в Шанхае казахстанская продукция привлекает внимание китайских покупателей. Многие товары из Казахстана стали узнаваемы и пользуются успехом на рынке Китая.

Он отметил, что казахстанско-китайские торгово-экономические отношения выдержали испытание пандемией, в текущем году наблюдается позитивная динамика восстановления объемов двусторонней торговли.

«Казахстан, расположенный вдоль «Шелкового пути» и являющийся важным транспортно-логистическим хабом грузовых железнодорожных перевозок «Китай-Европа», имеет широкие возможности по выходу на рынок Китая», - подчеркнул он.

По его словам, благодаря участию в ярмарках и онлайн-продажам повысилась узнаваемость казахстанской продукции на рынке Китая. На последних выставках в Шанхае в рамках экспозиций сельхозпродукции и продуктов питания была представлена и казахстанская сельскохозяйственная продукция.

В Бюро Китайского импортного ЭКСПО оптимистично оценивают перспективы дальнейшего выхода казахстанской продукции на китайский рынок, предлагая предприятиям Казахстана более активно продвигать свою продукцию на внутренний рынок Китая.

Сунь Чэнхай предложил казахстанским предприятиям в полной мере использовать различные каналы, включая, онлайн и офлайн платформы для продвижения товаров и услуг на китайский рынок. «Участие в крупномасштабных выставках в Китае, таких как, Китайская международная импортная выставка, где, на месте можно продемонстрировать свой «контент» китайским потребителям позволяет повысить узнаваемость брендов».

Он также предложил использовать новые методы маркетинга, такие как трансграничная электронная коммерция, стриминг-продажи, короткие видеоролики для продвижения товаров и услуг на рынок Китая.

«Мы приглашаем казахстанских производителей принять участие в IV Китайской международной импортной выставке», - подытожил Сунь Чэнхай.

Что такое Китайская международная выставка импортных товаров и услуг (CIIE):

Китайская международная импортное ЭКСПО – специализированная выставка, посвященная импорту, которая проводится ежегодно с 2018 года в г.Шанхай;

на III Китайской международной импортной выставке (2020 г.) власти Китая заявили о том, что планируют в течение следующих 10 лет импортировать зарубежную продукцию на сумму свыше 22 трлн долл.;

в рамках третьей CIIE в 2020 году были заключены соглашения о намерениях покупки в течение года товаров и услуг на общую сумму 72,6 млрд долл.;

4-я Китайская международная выставка импортных товаров и услуг пройдет с 5 по 10 ноября 2021 года в Шанхае. Территория ЭКСПО будет разбита на три выставочные зоны: выставка корпоративного бизнеса, национальные павильоны и демонстрационная зона Международного экономического форума «Хунцяо». Выставочная площадь корпоративного бизнеса составит 360 тыс. кв. м., которая включает следующие секции (автопром, сельскохозяйственная продукция, промышленное оборудование, медицинское оборудование, общественное здравоохранение, потребительские товары и услуги). Помимо традиционных секций будут представлены новые тематики: низкоуглеродная энергетика и экологические технологии, биомедицина;

для участия в четвертой CIIE-2021 заявлено 475 экспонента и 14 региональных павильонов. Среди заявленных экспонентов - более 200 предприятий из рейтинга 500 крупнейших компаний мира и лидеров той или иной отрасли.