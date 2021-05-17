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    12:07, 17 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанская полиция проведет акцию «Приемная на дороге»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 и 22 мая МВД будет проведена широкомасштабная республиканская акция «Приемная на дороге». Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городах и райцентрах страны руководители департаментов полиции, административной полиции, местной и миграционных служб напрямую, без предварительной записи проведут онлайн-приемы в формате живого общения. Во время акции будут организованы «горячие линии», скайп-конференции, консультации через сообщения на аккаунтах полиции в соцсетях, на информационных платформах региональных СМИ. Можно будет, не выходя из дома, разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, штрафам, узнать о госуслугах, оказываемых полицией и другое», - сообщил Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

    Он напомнил, что Президент страны в своем Послании отметил, что «образ полиции, как силового инструмента, будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности».

    «В этой связи, МВД переходит на новую модель работы полиции, которая предусматривает повышение качества работы с обращениями граждан. Акция «Приемная на дороге» стала возможностью для простых людей оперативно решить свои проблемы в неформальной обстановке. Такие консультации позволяют перейти гражданам на «личный» контакт с полицией, а у полиции появляется возможность эффективного взаимодействия с населением», - заключил спикер.


    Теги:
    Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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