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    11:34, 23 Август 2022 | GMT +6

    Казахстанская полиция ликвидировала 40 лабораторий по производству синтетических наркотиков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава МВД РК Марат Ахметжанов выступил на совещании министров внутренних дел стран ШОС в Ташкенте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава ведомства поделился казахстанским опытом по ликвидации действующих ОПГ, оперативной разработке объектов, борьбе с незаконным майнингом и по противодействию торговле людьми. Создана Межведомственная комиссия, реализуется правительственный план мероприятий и на базе МВД разрабатывается законопроект «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Что касается борьбы с наркопреступностью, то Марат Ахметжанов рассказал о принятых мерах в рамках Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС. Ведется работа с подразделениями наркоконтроля российского МВД.

    По его словам, за последние полтора года ликвидировано 40 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. На национальном контроле – более тысячи новых видов наркотиков. А реклама в Интернете отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений.



    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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