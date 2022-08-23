Казахстанская полиция ликвидировала 40 лабораторий по производству синтетических наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава МВД РК Марат Ахметжанов выступил на совещании министров внутренних дел стран ШОС в Ташкенте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава ведомства поделился казахстанским опытом по ликвидации действующих ОПГ, оперативной разработке объектов, борьбе с незаконным майнингом и по противодействию торговле людьми. Создана Межведомственная комиссия, реализуется правительственный план мероприятий и на базе МВД разрабатывается законопроект «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Что касается борьбы с наркопреступностью, то Марат Ахметжанов рассказал о принятых мерах в рамках Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС. Ведется работа с подразделениями наркоконтроля российского МВД.

По его словам, за последние полтора года ликвидировано 40 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. На национальном контроле – более тысячи новых видов наркотиков. А реклама в Интернете отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений.



