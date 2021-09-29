Казахстанская покорительница Эвереста стала гостем Посольства РК в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Посольство Казахстана в Москве посетила первая в мире женщина, покорившая базовый лагерь Эвереста без обеих ног, жительница Нур-Султана Мария Ауезова. Об сообщается на официальном сайте Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, передает МИА «Казинформ».

В ходе теплой и дружеской встречи с дипломатами она рассказала о перипетиях своей непростой судьбы и о людях, сумевших вселить в нее уверенность и силы после ужасного диагноза.

Девушке ампутировали ноги около шести лет назад после сосудистой болезни. Однако она смогла справиться с тяжелыми обстоятельствами и стала заниматься пауэрлифтингом, а потом альпинизмом. Под руководством тренера Вадима Цхе Мария вначале покорила три вершины в Бурабае – Спящий рыцарь, Лысая гора, Синюха, а в апреле этого года совершила подъем на Базовый лагерь Эвереста высотой 5364 метра и гору Кала-Патхар высотой 5640 метров, где водрузила флаг Казахстана.

После восхождения она выступила на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, где, в том числе, поделилась любопытными деталями своего интернационального происхождения: «Папа – армянин, мама – украинка, муж – казах. Всё как обычно в Казахстане!»

При содействии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, в Москве Марие изготовили биометрические протезы для ног. В ходе посещения Посольства она выразила признательность Фонду за неоценимую помощь и поздравила казахстанцев с 30-летием Независимости страны.

«Будь готов к трудностям и не сдавайся! И тогда все вершины – твои!» – вот девиз уникальной девушки, которая теперь не останавливается на достигнутом и намеревается покорять новые высоты.