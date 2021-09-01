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Казахстанская пловчиха завершила выступление на Паралимпиаде в Токио

1 Сентября 2021 22:20
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Казахстанская пловчиха завершила выступление на Паралимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанская пловчиха Алия Рахимбекова выступила в финальных соревнованиях на дистанции 100 метров брассом (SB12) на Паралимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По итогам заплыва Рахимбекова заняла заключительное, седьмое место с результатом 1:31.31. Победительницей стала бразильянка Мария Каролина Гомеш (1:14.89, паралимпийский рекорд), серебряная медаль — у Дарьи Лукьяненко из России (1:17.55) а бронзовую награду взяла украинская спортсменка Ярина Матло (1:20.31).

Напомним, что ранее сегодня другой казахстанский парапловец Нурдаулет Жумагали выиграл «бронзу» в заплыве брассом на 100 метров в классе SB13.

Всего в копилке сборной Казахстана пять медалей Параигр в Токио: помимо Жумагали на пьедестал поднимались Давид Дегтярев (пауэрлифтинг, «золото»), Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина (все — дзюдо, «серебро»). Паралимпиада завершится 5 сентября.



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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада  
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