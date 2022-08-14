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Казахстанская пловчиха с рекордом выиграла «золото» Исламиады
14 Августа 2022 00:15

Казахстанская пловчиха с рекордом выиграла «золото» Исламиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская пловчиха Аделаида Пчелинцева стала чемпионкой V Игр исламской солидарности, которые проходят в турецком городе Конье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.

«13 «золото» и рекорд игр Исламской солидарности! Аделаида Пчелинцева завоевала золотую награду на дистанции 50 метров брассом. В финальной стадии заплывов она показала время 31.71 секунд, что является рекордом Игр.

Чемпионка из Казахстана оставила на второй и третьей позициях хозяек соревнований Гюнеш и Саманчи (32.03 и 32.18 соответственно)», — сообщили в дирекции.

Ранее казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова выиграла медаль на V Играх исламской солидарности, а казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали игр. Также отметились наградами на играх борцы-вольники, ставшие бронзовыми призерами. Четыре медали выиграли наши гимнасты. Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз завоевала бронзовую медаль на играх, также как и штангист Отепберген Алиев, который тоже завоевал «бронзу». А тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло взяла «золото» Игр исламской солидарности. Обладательницей золотой медали также стала девушка-борец Елена Шалыгина.

Фото: пресс-служба Дирекции по развитию спорта

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