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Казахстанская пловчиха не вышла в полуфинал Олимпийских игр

25 Июля 2021 17:02
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Казахстанская пловчиха не вышла в полуфинал Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 июля, в рамках Олимпиады в Токио состоялась квалификация в плавании на дистанции 100 метров на спине среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстан в этом виде программы представила Диана Назарова.

В своем заплыве спортсменка финишировала с последним временем. В итоге Назарова заняла 40-е место, тем самым не попав в число 16-ти полуфиналисток.

Напомним, ранее другой казахстанский пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в полуфинал Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Всего от Казахстана выступят 96 спортсменов в 27 видах спорта. Первую медаль стране выиграл дзюдоист Елдос Сметов — он завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов. Вторую олимпийскую «бронзу» Казахстану сегодня принес тяжелоатлет Игорь Сон.






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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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