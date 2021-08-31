Казахстанская пловчиха не смогла пройти в финал на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Паралимпиаде в Токио состоялся отборочный заплыв свободным стилем на 100 метров среди женщин в категории S12. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В состязании приняла участие казахстанка Алия Рахимбекова. По итогам старта спортсменка заняла заключительное, пятое место в своей подгруппе, пройдя дистанцию за 1:12.45. В общем протоколе Алия расположилась на десятой строчке, не сумев отобраться в финал — за медали поборются восемь участниц.

Отметим, что ранее Рахимбекова также принимала участие в финальном стометровом заплыве на спине и заняла восьмое место.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября, Казахстан на них представляют 25 спортсменов.





