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Казахстанская пловчиха не смогла пройти в финал на Паралимпиаде в Токио

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Августа 2021, 08:45
Казахстанская пловчиха не смогла пройти в финал на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Паралимпиаде в Токио состоялся отборочный заплыв свободным стилем на 100 метров среди женщин в категории S12. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В состязании приняла участие казахстанка Алия Рахимбекова. По итогам старта спортсменка заняла заключительное, пятое место в своей подгруппе, пройдя дистанцию за 1:12.45. В общем протоколе Алия расположилась на десятой строчке, не сумев отобраться в финал — за медали поборются восемь участниц.
Отметим, что ранее Рахимбекова также принимала участие в финальном стометровом заплыве на спине и заняла восьмое место.
Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября, Казахстан на них представляют 25 спортсменов.




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