Казахстанская пловчиха Аделаида Пчелинцева пробилась в финал XXXI Всемирной Универсиады

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Казахстанская пловчиха Аделаида Пчелинцева вышла в финал на дистанции 50 метров брассом на XXXI Всемирной летней Универсиады в Чэнду (КНР), передает корреспондент МИА «Казинформ».



Спортсменка показала четвертое место по итогам полуфиналов (31.48 секунды).

Финальный заплыв на дистанции 50 метров брассом состоится в понедельник, 7 августа. Начало – в 18:42ч. (по пекинскому времени).

Другая казахстанская пловчиха 19-летняя Мирослава Пригоженко с результатом 27.09 секунды не смогла пройти квалификацию на дистанции 50 метров вольным стилем на Универсиаде.

Ранее Адильбек Мусин принес Казахстану 20-ю медаль на Универсиаде, став третьим на дистанции 100 метров баттерфляем.

Казахстанский пловец не смог отобраться в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем, показав результат 23,35 секунды.

По состоянию на утро 7 августа Казахстан занимает 20-е место в медальном зачете. В активе сборной Казахстана – 20 медалей: две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых. Лидером медального зачета является КНР (160: 90 золотых, 37 серебряных и 33 бронзовых). На втором месте – Япония (83: 20-28-35), на третьем – Южная Корея (52: 17-15-20).