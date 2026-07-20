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    Казахстанская певица завоевала первую премию на «Славянском базаре»

    Казахстанская исполнительница Акерке Амалят удостоилась первой премии XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в рамках «Славянского базара» в Витебске, передает агентство Kazinform. 

    Казахстанская певица завоевала первую премию на «Славянском базаре»
    Фото: sb.by

    По итогам двух дней жюри конкурса оценили ее выступление в 134 балла.

    — Первый раз я вышла на сцену «Славянского базара», когда мне было 15 лет. Это был долгий путь. Я очень рада, что получила первое место и вернусь домой с победой, — заявила Амалят. 

    Всего один балл казахстанка уступила обладательнице Гран-при — представительнице Италии Сорайе, которая получила 135 баллов.

    Вторую премию разделили между собой участница из Беларуси Елена Кузнецова и Алексей Осичев из Молдовы. 

    Третью премию также присудили двум конкурсантам — Нурдоолоту Деркембаеву из Кыргызстана и Важе Гаделии из Грузии.

    В этом году на главный приз претендовали представители 19 стран. Молодые артисты в первом туре исполнили мировой хит под фонограмму «минус 1».

    На второй день участники представили композицию на одном из славянских языков в сопровождении Национального Президентского оркестра.

    С 1992 года Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» ежегодно проходит в середине июля и считается одним из самых престижных культурных форумов стран СНГ и Восточной Европы.

    Ранее призер фестиваля искусств «Славянский базар», казахстанская певица Жасмина Тузелова рассказала о самой большой своей детской мечте. 

    Казахстанцы Конкурс В мире Беларусь
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор