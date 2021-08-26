Казахстанская пауэрлифтерша Алина Солодухина стала пятой на Паралимпиаде в Токио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио завершились выступления по парапауэрлифтингу в весе до 45 кг среди женщин, где казахстанка Алина Солодухина стала пятой, подняв вес в 83 кг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.
Первое место завоевала спортсменка из Нигерии Тижани Латифат (107 кг), «серебро» досталось китаянке Чу Же (102 кг), и бронзовую медаль завоевала пауэрлифтерша из Польши Коздрык Жистина (101 кг).
Казахстан привез на Паралимпиаду в Токио пять парапауэрлифтеров (Алина Солодухина, Давид Дегтярев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев и Гульбану Абдыхалыкова).
Сегодня, 26 августа, выступит Давид Дегтярев.
Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября. Казахстан представляют 26 спортсменов в 7 видах спорта.
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