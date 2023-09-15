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    16:52, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанская Объединенная федерация ММА разыскивает своего руководителя

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    Фото: instagram.com/kazmma_official
    В Казахстанской Объединенной федерации ММА объявили о розыске руководителя Алика Айдарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Тренеры и спортсмены Казахстанской Объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента Федерации Алика Айдарбаева. Алик Серикович, просим Вас выйти на связь со спортсменами!», - такой пост федерация опубликовала на своем официальном аккаунте в Instagram.

    В комментариях к посту дается следующее объяснение:

    «Не можем найти нашего президента федерации, не выходит на связь. За время его правления в федерации образовался долг по налогам свыше 100 млн тенге».

    Вот что, пишут в комментариях представители Кызылординской региональной федерации ММА:

    «Уважаемый Алик Айдарбаев! 16 областных федераций ММА + вновь образовавшие области и республиканская федерация РК. Решите вопрос. Тысячу мальчишек и девчонок мечтали, смотрели на вас, как на достойного человека, отзовитесь, доведите дело до конца как мужчина. Я из Кызылорды, мы встречались, я помню, как вы достойно начинали у нас бизнес. В жизни все бывает, но остаться человеком всегда не поздно».

    В Министерстве туризма и спорта пообещали прокомментировать ситуацию позже.

    На пост главы Казахстанской Объединенной федерации ММА Алика Айдарбаева избрали 20 февраля 2020 года. С 2013 по 2017 год Алик Айдарбаев занимал пост акима Мангистауской области, а с 2018 по 2022 год был председателем правления «КазМунайГаза».


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