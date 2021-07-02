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    14:32, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанская Неделя моды стартовала в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовало главное модное событие страны – Kazakhstan Fashion Week, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Хабар 24.

    Воссоединение с природой – девиз нынешнего сезона. Неделя моды собрала лучших отечественных и зарубежных дизайнеров. Их работы объединила идея экологичности и простоты стиля.

    В прошлом году из-за пандемии мероприятие отменили. Это время дизайнеры использовали для поиска новых идей и решений. Безусловно, карантин внес изменения в мир моды. Об этом в первую очередь говорят работы дизайнеров. Простота и удобство стали главными требованиями нынешнего сезона. Нынешний показ кардинально отличается от предыдущих. Хотя тематика всё та же – бережное отношение к природе.

    «Основным лейтмотивом этой недели, как и в прошлый сезон, до пандемии мы говорили о бережном отношении к природе, о разумном потреблении одежды. И пандемия показала, что в гардеробе не нужно иметь платья на каждый день, можно иметь основные какие-то вещи. И я думаю, что такой лейтмотив у нас будет еще несколько сезонов, пока мы не донесем нашим зрителям, потребителям правильное отношение не только к себе, но и к окружающей среде», - сказал Саят Досыбаев, генеральный продюсер, основатель Kazakhstan Fashion Week.

    Праздник моды продлится несколько дней. За это время его участники ознакомят алматинцев с актуальными трендами и своими новыми оригинальными идеями.


    Теги:
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