Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанская молодежка проведет матч против Кыргызстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Марта 2022, 05:12
Казахстанская молодежка проведет матч против Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана в рамках подготовки к отборочному матчу Евро-2023 против Шотландии проведет товарищескую встречу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Учебно-тренировочный сбор нашей команды стартует 18 марта в Талгаре. 24 марта запланирована контрольная игра против олимпийской сборной Кыргызстана U-23. Начало встречи — в 17:00. По обоюдному решению сторон встреча пройдет в закрытом режиме.

Отметим, матч между молодежными сборными Казахстана и Шотландии состоится 29 марта на Центральном стадионе г. Алматы.


Спорт   Кыргызстан   Футбол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге