Казахстанская молодежь сталкивается с возрастной дискриминацией - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская молодежь сталкивается с возрастной дискриминацией – такой тренд был отмечен в презентации «Первого Национального доклада о рынке труда Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане растет число молодежи, но в то же время они сталкиваются с определенными трудностями - дискриминация по возрасту, отсутствие качественного образования, а пандемия, опять же, только усложнила их положение», - сказала директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская во время онлайн-конференции.

«По оценкам всемирного банка, доходы студентов, которые были затронуты пандемией, могут сократиться на 3%, а в результате это может привести к годовым экономическим потерям в размере до 2 млрд долларов», - отметила спикер.

Ранее А. Молчановская поделилась прогнозами международных экспертов, согласно которым будет автоматизировано более 85 млн рабочих мест, в основном в обрабатывающей промышленности, транспорте, банковской сфере. По ее словам, несмотря на то, что ожидается сокращение, новых рабочих мест будет создано больше - более инновационных, сложных, для которых потребуются новые навыки, чтобы оставаться востребованным на рынке труда.