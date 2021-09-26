Казахстанская молодежь стала больше увлекаться наукой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Научная деятельность страны за годы Независимости показала постепенный, но стабильный рост. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наука в Казахстане реализуется согласно принятым в 2011 году Закону «О науке» и в 2015 году Закону РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности». В 1990-е годы в Казахстане насчитывалось 289 научных учреждений, общая численность работников, занятых основной научно-технической деятельностью, составляла 50,6 тыс. чел». – сообщили в ведомстве.

На сегодня научными исследованиями и разработками занимаются 384 организации, задействовано 22 378 чел., в т.ч. 17 454 специалиста-исследователя.

Увеличился приток молодежи в науку. Количество ученых в возрасте до 35 лет увеличилось с 6,4 тыс. чел. в 2011 году до 8,1 тыс. чел. в 2020 году.

С момента реализации Закона РК «О науке» выстроена работа основных структур данной системы: Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ), Национальных научных советов (далее – ННС), в состав которых входят ученые, эксперты, представители производства, бизнес-структур.

Действует новая модель управления наукой и новые механизмы финансирования науки (базовое, грантовое, программно-целевое финансирование).

В 2017 году завершена реализация 1547 научных проектов грантового финансирования и 95 научных, научно-технических программ по программно-целевому финансированию на 2015-2017 годы. Из числа исполнителей проектов 35% (7 413 чел.) – молодые ученые. Количество зарубежных ученых в составе исследовательских групп – 716 чел. (по ГФ – 665, ПЦФ – 51 человек). Получены 222 охранных документа, в том числе: патентов – 201, авторских свидетельств – 21. Внедрено 86 разработок.

Усилена нормативная правовая база, регламентирующая науку. В частности, пересмотрены правила финансирования науки, проведения ГНТЭ, положение и состав ННС.

В НПА повышена прозрачность принимаемых решений по грантовому и программно-целевому финансированию проектов (открытое голосование и онлайн-трансляция заседаний ННС), определены четкие критерии отбора проектов, введена оценка обоснованности запрашиваемого объема финансирования, суммирование баллов ГНТЭ и баллов ННС, ранжирование проектов по суммарному баллу для их утверждения к финансированию.

Впервые в декабре 2015 года Главой государства награждены 40 лауреатов новой Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби. В 2019 году премия присуждена 29 лауреатам, в 2020 году - 15. Ежегодно присуждаются 6 именных премий и 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 - для талантливых молодых ученых.

Создан Совет молодых ученых при Министерстве. Впервые для молодых ученых проводится конкурс на грантовое финансирование научных исследований на 2020-2022 гг.

С 2019 года во всех университетах начато обучение порядка 1500 ученых и сотрудников ОКТ в рамках выделенных грантов на ОТТ/ОКТ.

Наблюдается значительный рост публикационной активности казахстанских ученых в международных рейтинговых изданиях.

На сегодня общее количество публикаций казахстанских ученых в базе данных Scopus в сравнении с 2011 годом выросло в 34 раза (с 577 до 19 879), в базе данных Web of Science – в 59 раз (с 425 до 25 088).

За последние пять лет каждая пятая публикация казахстанских ученых попадала в топ-25% научных журналов мира. В 2019 году 7 казахстанцев вошли в 1% самых цитируемых работ в мире в своей предметной области.