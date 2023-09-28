Казахстанская молодежь отправит заявление о климатических вызовах в ООН

В Назарбаев университете в Астане состоялась локальная молодежная конференция по изменению климата в Казахстане LCOY 2023. Это молодежная конференция международного масштаба, которая проходит под председательством ООН в разных городах мира. передает МИА «Казинформ».

— Целью конференции является сбор представителей молодежи, обучение их основам изменения климата, науки в этой сфере, а также обеспечение необходимыми навыками для того, чтобы стать активными двигателями прогресса в данной области. У нас планируется около 80 участников в формате офлайн, также будут 20 человек в онлайн-формате со всего Казахстана. Участники прибыли, в основном, из Астаны, Академии госуправления (магистерские и бакалаврские группы), есть представители ЕНУ, НУ и университета им. Букетова в Караганде. Из онлайн-участников есть студенты КазНУ имени аль-Фараби и Казахско-немецкого университета, — рассказал координатор SDSN Youth Kazakhstan, студент 4-курса НУ по специальности «Политология и международные отношения» Никита Дурнев.

В рамках конференции прошли панельные дискуссии на темы: «Изменение климата в Казахстане», «Оценка воздействия изменения климата на водный сектор», «Местные решения для адаптации к изменению климата», «Важность и будущие перспективы массового внедрения и использования зеленой, устойчивой и современной энергетики в Казахстане» и многое другое.

— Очень важно видеть, что молодых людей волнуют проблемы изменения климата в Казахстане. Как следующее поколение политиков и экспертов, вы будете теми, кто сможет формировать и влиять на действия по преодолению климатического кризиса. Также для нас очень важно услышать голоса молодежи в дискуссии о климате и посмотреть, какие инновационные решения вы можете предложить в отношении новых технологий. Как я уже сказал, миру нужны коллективные усилия, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов, — отметил первый советник, руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС в РК, доктор Йоханнес Баур в ходе мероприятия.

Кроме того, на конференции были представлены выставка студенческих «зеленых» проектов, Арт-экспозиция и игра «Климат фреск», способствующая расширению знаний участников о климатических изменениях и их последствиях.

Организаторами LCOY Kazakhstan 2023 выступили Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Youth Kazakhstan, Офис устойчивого развития SDSN Kazakhstan, Высшая школа Государственной политики и студенческий клуб Green Society.

Единственная цель SDSN состоит в том, чтобы попытаться помочь в выявлении и выработке решений для достижения 17 целей устойчивого развития. Наша сеть здесь, в Казахстане, появилась в прошлом году. Я думаю, что у нас уже есть около 20 учреждений. Мы уже провели здесь нашу первую конференцию SDSN. И я был действительно впечатлен вкладом молодежи SDSN. Это был специальный раздел с 4-5 презентациями, проектами, которые SDSN Youth разработала и которые мы реализуем в Казахстане. Некоторые из концептуальных бесед и презентаций, проектов, разработанных SDSN Youth, были посвящены насущным проблемам и были определены решения для сообщества, — отметил председатель SDSN Казахстан Шигео Катсу.

Фото: МИА «Казинформ»

Одним из наиболее ключевых результатов LCOY Kazakhstan 2023 стало совместное заявление, подготовленное казахстанской молодежью. Это заявление будет представлено на 28-Конференции ООН по изменению климата (СОР 28) в Дубае, ОАЭ, предоставляя молодежи уникальную возможность активно влиять на глобальное решение проблемы изменения климата.

Назарбаев Университет (NU) вошел в 30 процентов лучших международных исследовательских университетов, согласно мировому рейтингу университетов Times Higher Education (THE) за 2024-й год.



