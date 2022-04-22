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    18:10, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанская мебель на 90% зависит от импортного материала – предприниматель

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Импортные составляющие для сборки мебели дорожали ежеквартально. Об этом заявил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК Канат Ибраев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если брать в среднем по ценам 2019 года, некоторые позиции повысились в 2-3 раза. Отдельные позиции повысились до 35% - 40%. Если раньше плитный материал стоил 6-7 тыс. тенге, то сейчас примерно 16-18 тыс. Это по всему Казахстану. Был период, что буквально ежеквартально цена повышалась по отдельным видам – фурнитура, различные комплектующие – на 7-8 тыс., иногда до 15%. Наша мебельная продукция на 90% зависит от импортных товаров», - сказал Канат Ибраев в кулуарах перед началом отчетной встречи Регионального совета Палаты предпринимателей г. Нур-Султана с бизнес-сообществом города.

    По его словам, Россия в период пандемии вообще закрыла поставку плитного материала.

    «Это был нонсенс, цена поэтому резко возросла, таким образом они обеспечили своих товаропроизводителей. На фоне пандемии был ажиотажный спрос на плиту и ее не хватало даже самой России. У нас на 96% поставки идут оттуда. Мы поднимали этот вопрос, нас очень хорошо поддержали в Министерстве торговли и интеграции и в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В конечном итоге нам увеличили квотирование и этот вопрос мы закрыли. На сегодняшний день дефицита материалов нет», - заключил спикер.

    Ранее, К. Ибраев сообщил о сложностях, с которыми сталкиваются казахстанские мебельные предприятия из-за геополитической ситуации в мире.


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