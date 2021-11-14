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Казахстанская лыжница заняла третье место на Кубке Восточной Европы
14 Ноября 2021 16:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Щучинск принимает Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам. Успеха на турнире добилась казахстанка Ксения Шалыгина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Она финишировала третьей на дистанции 5 километров классическим стилем. Первое место заняла россиянка Наталья Мекрюкова. Второй на финише была Екатерина Смирнова (Россия).
У мужчин на дистанции 10 километров («классика») первую тройку образовали представители российской команды. Андрей Кузнецов выиграл гонку, Сергей Волков взял «серебро», а Андрей Краснов стал третьим.
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