Казахстанская лыжница заняла третье место на Кубке Восточной Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Щучинск принимает Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам. Успеха на турнире добилась казахстанка Ксения Шалыгина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она финишировала третьей на дистанции 5 километров классическим стилем. Первое место заняла россиянка Наталья Мекрюкова. Второй на финише была Екатерина Смирнова (Россия).

У мужчин на дистанции 10 километров («классика») первую тройку образовали представители российской команды. Андрей Кузнецов выиграл гонку, Сергей Волков взял «серебро», а Андрей Краснов стал третьим.



