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Казахстанская лыжница заняла третье место на Кубке Восточной Европы

14 Ноября 2021 16:34
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Казахстанская лыжница заняла третье место на Кубке Восточной Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Щучинск принимает Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам. Успеха на турнире добилась казахстанка Ксения Шалыгина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Она финишировала третьей на дистанции 5 километров классическим стилем. Первое место заняла россиянка Наталья Мекрюкова. Второй на финише была Екатерина Смирнова (Россия).

У мужчин на дистанции 10 километров («классика») первую тройку образовали представители российской команды. Андрей Кузнецов выиграл гонку, Сергей Волков взял «серебро», а Андрей Краснов стал третьим.



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#Соотечественники   #Спорт  
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