Казахстанская лыжница выиграла вторую медаль на Универсиаде-2023

23 Января 2023, 00:59

ЛЕЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) у лыжниц прошла гонка с массовым стартом на 15 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представляли шесть спортсменок: Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина, Лаура Киныбаева, Айша Ракишева, Анастасия Ротова и Мария Люфт. Лучший результат из них показала Ксения Шалыгина - она выиграла бронзовую медаль, уступив лидеру 11.7 секунды. «Золото» завоевала эстонская лыжница Мариэль Пуллес, серебряной призеркой стала американка Кендалл Крамер (+0.4 секунды).

Для Ксении Шалыгиной это вторая медаль на Универсиаде в Лэйк-Плэсид: ранее она в составе женской сборной вместе Айшей Ракишевой и Надеждой Степашкиной завоевала «бронзу» в эстафете.