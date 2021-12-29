Казахстанская лыжница стала 72-й в индивидуальной гонке «Тура де Ски» в Ленцерхайде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в швейцарском Ленцерхайде на лыжной многодневке «Тур де Ски» состоялась https://www.inform.kz/ru/kazahstanskie-lyzhniki-na-tur-de-ski-na-ocheredi-vtoraya-gonka_a3879745индивидуальная гонка на десять километров классическим стилем у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первой финишную черту гонки пересекла финская лыжница Кертту Нисканен. Второй результат — у Эббы Андерссон из Швеции. Третьей стала россиянка Наталья Непряева.
Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина финишировала 72-й. Ангелина Шурыга стала 79-й.
Индивидуальная гонка. 10 километров. Женщины. Классический стиль
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27:04.0
2. Эбба Андерссон (Швеция) — +18.2
3. Наталья Непряева (Россия) — +30.5
72. Ксения Шалыгина (Казахстан) — +4:15.5
79. Ангелина Шурыга (Казахстан) — +5:11.4.
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