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Казахстанская лыжница стала 63-й в масс-старте «Тур де Ски» в Оберстдорфе

31 Декабря 2021 22:51
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Казахстанская лыжница стала 63-й в масс-старте «Тур де Ски» в Оберстдорфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На лыжной многодневке «Тур де Ски», в немецком Оберстдорфе, завершился масс-старт на десять километров свободным стилем у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Победу в женском масс-старте одержала американка Джессика Диггинс. Второй на финише была Фрида Карлссон из Швеции. Замкнула тройку лидеров россиянка Татьяна Сорина.

Единственная представительница Казахастана, принявшая участие в гонке, Ксения Шалыгина финишировала 63-й.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия).

Масс-старт. 10 километров. Женщины. Свободный стиль.

1. Джессика Диггинс (США) — 21:30.8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — +0.5

3. Татьяна Сорина (Россия) — +0.8

63. Ксения Шалыгина (Казахстан) — +2:47.0.


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#Спорт   #Германия  
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