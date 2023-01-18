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Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина остановилась в шаге от медали Универсиады-2023

18 Января 2023, 02:31
Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина остановилась в шаге от медали Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лыжница из Казахстана Ксения Шалыгина выступила на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте соревнований, Шалыгина заняла четвертое место в классической индивидуальной гонке на пять километров. От чемпионки гонки финской спортсменки Хиллы Ниемела, которая финишировала с результатом 13:20.8, казахстанская лыжница отстала на 25.5 секунд. При этом от бронзовой призерки из Италии Марии Боккарди Шалыгина отстала на 3.3 секунды.

Еще одна казахстанка Надежда Степашина завершила гонку на десятой позиции, показав результат 14:13.4.


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