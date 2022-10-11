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Казахстанская лига любителей футбола выдвинула кандидата в президенты РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Октября 2022, 18:33
Казахстанская лига любителей футбола выдвинула кандидата в президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последний день регистрации кандидатов в президенты РК свои документы в Центральную избирательную комиссию сдал Бакыт Жанабаев от общественного объединения «Казахстанская лига любителей футбола», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакыту Жанабаеву 46 лет. По его словам, работает на государственной службе с 2001 года. На сегодняшний день является сотрудником департамента государственных доходов Министерства финансов РК.

Сегодня завершается регистрация кандидатов в президенты РК. На президентских выборах будут участвовать Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат», Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников, Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии, Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана, Жуматай Алиев от общественного объединения «Халық демографиясы», Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол», Нуржан Альтаев от РОО «Мұқалмас», Хайрулла Габжалилов от республиканского общественного объединения «Объединение оралманов «Асар».


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